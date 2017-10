Donald Trump le va-t-en-guerre

« Donald Trump pourrait être en train de placer les États-Unis sur la voie de la Troisième Guerre mondiale ». Cette déclaration ne vient pas d’un hurluberlu à la recherche de gloire médiatique.

Elle provient d’un sénateur républicain respecté, Bob Corker. Corker est aussi président du Comité sénatorial américain des Affaires extérieures. Les paroles de Corker sont d’autant plus inquiétantes que son interprétation des décisions de Trump est très simple : le président américain prend des décisions de manière irrationnelle et impulsive. Il y a de l’espoir tant que quelques personnes autour de lui réussiront à le calmer. Sinon...

1. Comment comprendre la stratégie de Trump ?

Oubliez toutes les explications savantes sur la stratégie de la carotte et du bâton que l’administration Trump utiliserait contre la Corée du Nord ou l’Iran. Trump agirait sans plan prédéfini. Au point où Corker se dit inquiet de Trump, « comme il devrait inquiéter toute personne qui se soucie de notre nation ». Il faut ajouter que Corker ne semble pas rechercher d’avantages électoraux avec ses commentaires. Il a d’ailleurs annoncé qu’il ne solliciterait pas de nouveau mandat comme sénateur au Tennessee.

2. Bob Corker va-t-il faire réagir l’opinion publique américaine ?

En temps normal, de pareilles déclarations du président du Comité sénatorial des Affaires étrangères provoqueraient un tremblement de terre politique. Mais l’administration Trump est passée maître dans l’art de la diversion. Le sujet du jour aux États-Unis demeure le genou à terre que posent des joueurs de la ligue nationale de football pour protester contre la discrimination raciale. Le problème du racisme est certes important, mais le geste lui-même est insignifiant. Pendant ce temps, en douce, Trump abaisse les impôts des plus riches. Sans bruit, il propose un déficit supplémentaire de 1500 milliards de dollars. Dans le contexte de marketing extrême pratiqué à la Maison-Blanche, les problèmes internationaux sont vite relégués au second plan des préoccupations des Américains.

3. Comment réagira le reste du monde ?

Mais les déclarations de Corker seront analysées par toutes les ambassades étrangères aux États-Unis. Les conclusions de ces ambassades devraient être similaires : les États-Unis ne constituent plus un partenaire fiable. Les décisions du président américain sont irrationnelles. L’équilibre entre Trump est ses principaux conseillers est fragile. Sa rupture pourrait engendrer un chaos politique interne et externe.

4. Comment le Canada devrait-il réagir ?

La situation est très préoccupante pour le Canada. Depuis des décennies, Ottawa appuie ses stratégies économiques et politiques sur la puissance américaine. Personne ne sait très bien comment remplacer les nombreux partenariats avec les États-Unis. D’autant plus que, dans les années soixante et soixante-dix, le gouvernement canadien avait tenté en vain de diversifier ses partenaires. Mais si la situation se détériore davantage aux États-Unis, il faudra bien à nouveau plancher sur ce genre de stratégies.