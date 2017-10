Gérer efficacement sa colère au travail

Audrey Neveu - 37e AVENUE

Il y a les frustrations passagères, mais parfois les excès de colère sont si fréquents qu’ils deviennent un vrai problème. Quand tout le monde marche sur des œufs autour de soi, c’est qu’il est temps de chercher de l’aide pour calmer son volcan intérieur.

Reconnaître le problème

Selon l’Association canadienne pour la santé mentale, la colère est un sentiment naturel, mais qui devient un problème pour lequel il faut chercher de l’aide quand elle perdure dans l’esprit et trouble l’appréciation de la vie, qu’elle est causée par quelque chose survenu il y a longtemps, qu’elle pousse à la violence et qu’elle nuit au travail et aux relations avec les proches.

Penser aux conséquences

L’employeur doit mettre des limites claires et indiquer à tous que ce comportement n’est pas acceptable. « Il est important de ne pas tolérer ce genre de comportement, croit Angelo Soares, professeur titulaire du Département d’organisation et ressources humaines de l’UQAM. On ne doit pas faire comme si une crise de colère est normale et acceptable, car lorsqu’une personne pique une crise, le niveau de détresse de tous les gens autour augmente. Notre corps l’interprète comme une déclaration de guerre. »

Il sera plus facile pour la personne qui sent qu’elle va exploser de penser aux conséquences de sa colère si elle sait que l’employeur n’accepte pas un tel comportement.

Identifier le déclencheur et le contexte

À tête reposée, il est primordial d’identifier l’élément déclencheur de la colère. Angelo Soares insiste sur le fait que la colère est une affaire de contexte : un environnement stressant pourra transformer une personne normale en « colérique », car le stress diminue de beaucoup la patience. Surcharge de

travail, précarité financière, collègue désagréable : tous ces éléments contextuels sont la responsabilité du gestionnaire, qui doit les changer s’ils mènent à des tensions chez les employés, selon le professeur.

À long terme

L’Association canadienne pour la santé mentale recommande de rechercher de l’aide professionnelle, mais aussi de faire davantage d’activité physique, de méditer... et d’apprendre à rire de soi-même !