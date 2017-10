Intelligence artificielle: Thales choisit Montréal

MONTRÉAL | La multinationale française Thales a annoncé mardi qu’elle mettra sur pied un centre de recherche et de technologie spécialisé en intelligence artificielle à Montréal.

Appelé cortAIx, ce centre sera créé en partenariat avec l’Institut des algorithmes d’apprentissage de Montréal (MILA), l'Institut de valorisation des données (IVADO), et l'Institut Vector de Toronto.

«Nous mettrons à profit l'écosystème unique de Montréal qui rassemble des talents et une créativité de classe mondiale afin de promouvoir les applications d'intelligence artificielle éthiques dans le monde entier», a mentionné Patrice Caine, président-directeur général de Thales, par communiqué, mardi.

Cette initiative devrait créer une cinquantaine d’emplois pour des chercheurs et des développeurs spécialisés en intelligence artificielle dans la métropole.

Ce centre se concentrera «sur la création de solutions pour aider les compagnies aériennes, les opérateurs de satellites, les contrôleurs aériens, les opérateurs de transport, les forces armées et les gestionnaires d'infrastructures, à prendre les meilleures décisions», selon Thales.

L’entreprise française emploie déjà 1800 personnes dans les secteurs de la défense et la sécurité, l'aéronautique et le transport au Canada, dont à Québec, Montréal, Ottawa, Toronto et Vancouver.