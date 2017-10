Je sors, je reste

JE SORS :

THÉÂTRE

La femme qui fuit

L’auteure Anaïs Barbeau-Lavalette n’a jamais connu sa grand-mère. Elle le raconte très bien dans son livre La femme qui fuit. C’est maintenant sur scène qu’elle transporte cette femme qui lui est inconnue, qui s’appelait Suzanne et qui était aux côtés de Borduas, Gauvreau et Riopelle lorsqu’ils signèrent le Refus Global, en 1948. L’actrice Catherine de Léan, prête sa voix à quelques passages du roman, accompagnée de musiciens.

Ce soir à 19h30 à la Salle Georges-Codling

VERNISSAGE

Precarious Geographies

Jusqu’au 11 novembre prochain, l’artiste basé à Montréal et Los Angeles, Nicolas Grenier présentera Precarious Geographies, un amalgame de ses œuvres qui mélange la peinture, les vidéos et les installations architecturales. Inspiré du monde du graphisme, découvrez des tableaux à l’esthétique abstraite, aux couleurs explosives et à la lumière subtile.

Ce soir à 17h à la Galerie Antoine Ertaskiran

DANSE

Les Grands Ballets Canadiens – Stabat Mater

Stabat Mater veut dire du latin la mère se tenait debout. De l’époque baroque, cette œuvre est le poème religieux qui illustre l’expression de la Vierge devant son fils crucifié. Ce ballet pur signé par le chorégraphe Edward Clug, est dansé sous la musique sacrée de Pergolèse. C’est poignant et bouleversant.

Ce soir à 20h à la Place des Arts – Théâtre Maisonneuve

CINÉMA

Black Cop

Dans le cadre du Festival du Nouveau Cinéma, le drame Black Cop nous plonge dans la problématique des tensions raciales entre les policiers et les jeunes Noirs, aux États-Unis. Ironiquement, dans le film, on y raconte l’histoire d’un policier noir modèle qui ne se sent pas interpellé par le profilage, jusqu’au jour où il en est lui-même victime...Les choses changent du tout au tout.

Ce soir à 20h au Cinéma du Parc

DANSE

José Navas - On

En collaboration avec l’Agora de la danse, le chorégraphe José Navas a carte blanche pour son prochain spectacle On, dans lequel il a fait le choix de réunir ses plus précieux collaborateurs des dernières années. L’artiste contemporain vénézuélien nous livre une performance dans l’abstraction et dans la subtilité, en jouant avec la lenteur des mouvements et la géométrie des formes.

Ce soir à 19h à l’Édifice Wilder – Espace Danse

JE RESTE

LIVRE

Pulpe

Pulpe est un recueil de nouvelles pour les adultes de 18 ans et plus. Pourquoi? L’érotisme des histoires qui la compose est explicite. Stéphane Dompierre réussit à rassembler 16 belles plumes qui poétisent la littérature porno. Soyez avertis, certains récits vous feront rire, d’autres dévoileront une certaine sensualité et une sexualité des plus intimes.

Sortie le 11 octobre

DVD

Les proies

Mettant en vedettes les acteurs Colin Farrell, Nicole Kidman et Kristen Dunst, le long métrage Les proies se déroule en plein cœur de la guerre civile américaine. En Virginie, une enfant découvre le corps d’un soldat blessé. Elle décide de le ramener au pensionnat de jeunes filles, où elle habite. Rapidement, quelques résidentes s’éprennent du bel inconnu, qui profite de toute cette attention.

Sortie le 10 octobre

TÉLÉ

9 mois pour la vie : une véritable odyssée dans la génèse des êtres humains

La mini-série documentaire 9 mois pour la vie présente les grandes étapes du développement d’un être humain, de la conception à la naissance. Le téléspectateur est plongé dans les mystères de la grossesse. De plus, des personnes à la physionomie unique témoigne de leurs particularités, dont un joueur de la NBA qui a le cœur et le foie du mauvais côté.

Ce soir à 22h sur les ondes d’Ici Explora

Coup de cœur d’Anne-Lovely

MULTIMÉDIA : Méditations guidées pour atteindre la sérénité mentale

Avec des journées bien remplies et stressantes, le livre audio de Jonathan Lavallée vous permettra de retrouver votre équilibre mentale, tous les jours, du réveil jusqu’au coucher. L’entraîneur sportif vous guide à travers un CD, en débutant par la méditation conventionnelle, pour atteindre un bien-être intérieur profond. Six extraits de 70 minutes sont disponibles pour vous donner le temps d’acquérir au fil des jours une détente des plus totales.

Disponible dès aujourd’hui chez Archambault, Renaud-Bray, Jean Coutu et Itunes, Google Music et Audible.