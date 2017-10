Son équipe étant éliminée depuis samedi soir, Mauro Biello ne s’est pas mis à broyer du noir, surtout qu’il se doutait que l’inévitable s’en venait.

« C’est dommage, on a laissé échapper plein de choses au cours de la saison et on s’est mis dans cette position », a-t-il soutenu.

L’entraîneur-chef espère maintenant que ses hommes termineront la saison la tête haute.

« Il reste deux matchs, on doit jouer avec fierté et terminer de la bonne manière. »

Défaites qui font mal

Il y a deux mois, il aurait été difficile d’imaginer le Bleu-blanc-noir perdre sept des huit derniers matchs alors qu’il était en pleine lutte pour une place en séries éliminatoires.

Biello reconnaît que cette séquence a été particulièrement malheureuse, surtout qu’elle s’est amorcée avec une défaite contre Toronto.

« On est tombé sur un moment très difficile. Au milieu de l’année, on était dans tous les matchs, mais on a perdu quelques rencontres qu’on ne devait pas perdre.

« Après le match contre Toronto, on a perdu des matchs et ça nous a fait mal sur le plan de la confiance. »

Du temps de jeu

Avec deux rencontres à disputer, Biello entend donner une chance à certains jeunes de se faire valoir. Il a notamment mentionné le nom du gardien Maxime Crépeau.

« C’est sûr qu’il va y avoir des joueurs qui vont avoir du temps et qui vont obtenir de l’expérience, c’est important. »

Il va aussi profiter de l’occasion pour y aller d’une dernière évaluation de certains de ses hommes.

« Il y a toujours des évaluations. Il y a des joueurs qui vont être mis dans une situation difficile et on va voir comment ils vont réagir. »

Des changements

Avec la saison décevante, Biello assure qu’il y aura des changements dans son effectif pour l’année 2018.

« Il faut améliorer l’équipe, c’est normal. Ce n’était pas assez cette année et on aura deux mois et demi pour faire les choses comme il faut. »

Il a cité l’exemple de certains clubs qui n’ont pas fait les séries en 2016 et qui sont revenus en force cette saison.

« On voit souvent dans la ligue des équipes ne pas faire les séries une année et les faire l’année suivante. Chicago, Vancouver, Columbus et Portland sont dans cette situation cette année.

« Les équipes font des changements et commencent l’année suivante avec fraîcheur. »