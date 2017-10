Ken Block s’amuse et fait des beignes avec sa nouvelle voiture

La semaine passée, Ken Block présentait la dernière voiture de sa collection sur les réseaux sociaux.

Il s’agit d’une très rare Ford Escort Coswort 1991.

Le roi du rallye et de la drift n’a pas perdu une seule seconde. Dans la plus récente vidéo mise sur sa page Facebook, on le voit au volant de sa voiture.

Fidèle à son habitude, il ne ménage pas la voiture à bord de laquelle il se trouve. Cette fois-ci, il a enfilé les beignes un après les autres et s’est rapidement retrouvé au cœur d’un nuage de caoutchouc brûlé.

Agile et doté d’un certain talent, Ken Block esquive chacun des murs qui se trouvent très près de la voiture.

