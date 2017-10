Le nouveau clip de Marilyn Manson met en vedette Johnny Depp

Belle petite chanson pour amorcer la semaine après un long week-end.

Le roi des ténèbres Marilyn Manson a dévoilé un tout nouveau vidéoclip hier pour sa chanson «SAY10» (Satan), mettant en vedette son BFF Johnny Depp.

Évidemment, on retrouve des images «choquantes» avec de jolies femmes, du sang et beaucoup de maquillage. Bref, rien de trop dépaysant pour Manson.

Voici sept détails que vous avez peut-être manqués dans le clip pour SAY10 de Marilyn Manson!

1. SAY10 = Satan

Au cas où.

2. Les frères Caïn et Abel

Marilyn Manson semble bien aimer l’histoire judéo-chrétienne et musulmane de Caïn et Abel, fils d’Adam et Ève.

Manson et Depp ont même presque fait partie d’un film nommé Sons of El Topo dans les rôles de Caïn et Abel, mais le projet n’a jamais vu le jour.

En tout cas, Manson semble définitivement incarner le rôle de Caïn! Le personnage, là. Pas l’excellent groupe québécois Kaïn.

3. Des références «cochonnes»

Et pas subtiles du tout, non plus.

4. La Sainte Couronne

Manson chante «and a crown of thorns is hard to swallow» (la sainte couronne est difficile à avaler) en faisant un geste plutôt osé.

5. Le clip utilise des «ring lights», comme les YouTubeuses beauté

capture d'écran

6. Le contenant de la bible est vide

On croit ici que Manson tente d’exprimer ce qu’il pense de la bible.

7. «Cocaine and Abel»

Petit rappel au point 2: au lieu de dire Cain and Abel, Manson chante «cocaine and Abel».