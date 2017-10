Lemieux et Stevenson, la même soirée?

Après plusieurs mois où le Québec n’a pas eu de galas d’envergure à se mettre sous la dent, les promoteurs Camille Estephan et Yvon Michel pourraient en proposer deux qui auraient lieu... la même soirée!

La date visée par les deux hommes d’affaires est le 16 décembre. Estephan a déjà réservé la Place Bell pour la présentation de sa carte de boxe qui mettra en vedette David Lemieux, possiblement devant les caméras de HBO.

Estephan, avec la collaboration des dirigeants de Golden Boy Promotions, tenterait d’attirer Billy Joe Saunders pour un duel de championnat du monde WBO des poids moyens contre le Québécois.

Par contre, ce combat est loin d’être chose faite. Comme Le Journal de Montréal l’a rapporté dimanche, il y a eu des négociations entre les deux clans au cours des dernières semaines, mais elles se sont heurtées aux demandes exorbitantes de Saunders.

«Même si ça sera difficile, on va essayer d’en venir à une entente avec le groupe de Saunders, a souligné Estephan hier. On est en train d’évaluer les revenus qu’on pourrait engranger lors d’un tel combat.

«On pourrait aussi aboutir à un appel d’offres, mais ce n’est pas le scénario que l’on souhaite. Si ce n’est pas Saunders, on a trois autres adversaires potentiels qui ont été approuvés par HBO.»

Stevenson-Alvarez en même temps?

Du côté d’Yvon Michel, il aurait obtenu la date du 16 décembre de la part du réseau Showtime pour un événement avec Adonis Stevenson comme tête d’affiche. Pour le moment, le promoteur québécois n’a pas encore eu de confirmation du conseiller du boxeur, Al Haymon, à ce sujet.

«On devrait avoir une réponse finale d’ici la fin de la semaine, a indiqué Michel. Pour ce qui est de la date, on savait que Camille Estephan a aussi une carte lors de cette soirée. Si on avait pu avoir une autre date de Showtime, on l’aurait pris.»

Comme on le sait, Michel est un peu à la merci de Showtime pour faire boxer Stevenson. Il a besoin du réseau américain pour que celui-ci paye la bourse du monarque WBC des mi-lourds.

Pour l'identité de l’adversaire, le patron de GYM a indiqué qu’Eleider Alvarez était celui qui devrait affronter le champion. Cependant, Badou Jack serait encore dans les pourparlers impliquant Stevenson.

Problèmes de logistique

Dans le passé, il est arrivé que la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec (RACJQ) sanctionne deux galas lors de la même soirée.

Toutefois, les deux cartes n’avaient pas une envergure similaire à celles qui s’annoncent pour Eye of the Tiger Management et GYM avec la présence de deux réseaux américains de télévision. À l’heure actuelle, le seul gala qui est approuvé par la RACJQ est celui d’Estephan. Pour ce qui est de Michel, l’organisme gouvernemental attend toujours des confirmations de sa part.

«Je sais que la Régie a déjà organisé deux galas lors de la même soirée, a souligné Michel. Cependant, je ne ferai pas valoir mes arguments sur la place publique. Je vais attendre des confirmations avant de m’en faire avec cette possibilité.»

En plus de la logistique de la RACJQ, il y a aussi la présence simultanée de HBO et Showtime au Québec qui serait particulière. C’est difficile de croire que les deux réseaux voudraient s’affronter dans une guerre des ondes lors de la même soirée avec des cartes de boxe présentées à quelques kilomètres l’une de l’autre. Si cela se produisait, ce serait possiblement du jamais-vu.