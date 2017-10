Passionnés cherchent relève!

Les visiteurs pourront découvrir et explorer les secteurs en vedette au Salon cette année, mais aussi échanger avec de vrais passionnés de leur métier ou profession dans des secteurs d’activités où les opportunités de carrière sont prometteuses.

Passionnés du Bioalimentaire

Le MAPAQ pilote la présentation d’un nouvel espace faisant la promotion des formations et des carrières de la fourche à la fourchette.

Passionnés de la Construction

Avec la Commission de la construction du Québec et ses écoles partenaires, le Pavillon de la construction prend un nouvel envol dans un espace encore plus grand et plus animé. Onze métiers de la construction sont à essayer!

Passionnés du Jeu vidéo/VFX

Cet espace regroupe des écoles offrant des formations menant à une carrière en jeu vidéo ou en effets visuels. Vous pourrez exercer votre savoir-faire à l’aide de logiciels de création.

Passionnés du Maritime

La Stratégie maritime se déploie au Salon national de l’éducation et à la Foire nationale de l’emploi avec une mobilisation sans précédent du secteur maritime pour faire rayonner leurs formations, leurs carrières et leurs emplois.

Passionnés de Métallurgie

Les formations, les opportunités de carrière et d’emploi en métallurgie de première transformation sont à l’honneur au Salon national de l’éducation et à la Foire nationale de l’emploi.

Passionnés des Professions

Pour s’informer sur certaines professions, leurs perspectives d’avenir, les compétences requises, les programmes de formation et les débouchés sur le marché du travail.

Passionnés des Ressources naturelles

Cet espace est le lieu à visiter pour découvrir les formations et les métiers du secteur minier et de la forêt.

Passionnés du Transport

Les formations et opportunités de carrière en transport routier par camion sont à découvrir au Salon national de l’éducation. Testez vos habiletés sur simulateur de conduite.

Retour aux études : formation adaptée pour l’emploi rêvé

Il n’est pas rare de se réorienter ou de décider de suivre sa passion professionnelle. Divers établissements seront à la Foire, dans la Zone adultes en formation, et pourront vous aider dans vos choix.

Répondre aux besoins

Le Centre de formation professionnelle des Carrefours s’est donné comme mandat de répondre aux besoins de l’industrie tout en répondant aux besoins de leurs élèves! Comptabilité, représentation artistique, entrepreneuriat culturel, réception d’hôtellerie... le Centre offre différentes formations et formules : présentiel, virtuel, en soirée et en journée.

Formations multiples

Désireux d’obtenir votre diplôme d’études secondaires? La Société de formation à distance des commissions scolaires du Québec (SOFAD) propose des cours de base tels que français, mathématiques et science et technologie, et des formations en secrétariat et en comptabilité. La SOFAD offre aussi un vaste choix de cours en ligne, dont certains menant à une AEP.

Apprendre en travaillant

Il est désormais plus facile d’obtenir son diplôme d’études collégiales pendant que vous êtes déjà à l’emploi grâce au programme de reconnaissance des acquis (RAC) – formation générale du Collège de Maisonneuve. Ce programme unique permet de compléter ses cours de base et de faire reconnaître son expérience professionnelle – moyennant la passation d’examens. Le Collège propose aussi un éventail de disciplines et de formations continues accréditées.

Salon des études et séjours à l’étranger: apprendre par le voyage

De plusieurs façons, les voyages contribuent à nous former. Découvrez les programmes de quatre organisations prêtes à vous soutenir dans le dépassement de vos propres frontières... et celles de votre pays!

Expérience Internationale Canada (EIC)

S’adressant aux personnes de 18 à 35 ans, EIC permet à ses participants d’obtenir un permis de travail ou un visa pour travailler dans l’un de ses 33 pays et territoires partenaires. Que l’objectif soit d’apprendre une langue, de travailler à l’étranger ou de découvrir une autre culture, le programme vous aide à concrétiser votre projet!

EF Campus International de langues

Que vous ayez 15, 20 ou 30 ans, EF Campus International de langues a le programme linguistique pour vous! L’organisme propose des séjours linguistiques un peu partout dans le monde, pour apprendre plusieurs langues.

Intercultura Language & Cultural Center

L’organisme offre des séjours linguistiques d’une semaine à 6 mois au Costa Rica pour y apprendre l’espagnol. Les séjours incluent l’hébergement dans une famille, deux repas par jour, des activités extrascolaires ainsi que les cours d’espagnol.

AFS Interculture Canada

Études à l’étranger, apprentissage linguistique, bénévolat ou séjour estival, AFS propose aux personnes de 15 à 18 ans de fréquenter une école secondaire à l’étranger, tout en séjournant dans une famille d’accueil. Le programme Sentio offre aux adultes d’apprendre une langue en faisant du bénévolat.

Direction la France!

Les visiteurs du Salon intéressés à poursuivre des études à l’international seront comblés de découvrir le Pavillon de la France!

Étudier « chez nos cousins » est beaucoup plus accessible qu’il n’y paraît, et le Pavillon de la France de l’organisme Espace Campus France du Québec est là pour le prouver.

Des écoles bien cotées

Regroupant plusieurs établissements postcollégiaux, le Pavillon de la France permet de prendre connaissance des programmes de grandes écoles françaises, dont l’École Polytechnique de Paris et l’École des Ponts et Chaussées. Ingénierie, hôtellerie, arts numériques, etc., les institutions scolaires françaises présentes proposent des formations de pointe pour des industries en croissance.

Côté finances

Comme l’euro vaut plus cher que le dollar canadien, il existe plusieurs mesures financières pour aider les étudiants. « En France, l’enseignement public est subventionné. Comptez environ 500 $ pour une année de licence (une année de baccalauréat) et 800 $ pour une année de maîtrise », explique Mme Camara, responsable Campus France Québec au ministère des Affaires étrangères et du Développement. L’État français offre aussi une aide financière pour le logement et, grâce à une entente France-Québec, les étudiants bénéficient d’une assurance santé à bas coût.

Intéressé à commencer votre carrière en France, après vos études? « Plusieurs accords de reconnaissance mutuelle entre les ordres professionnels du Québec et les associations professionnelles françaises permettent d’exercer de part et d’autre de l’Atlantique », indique Mme Camara.

Alors, prêt à voler vers la France?

Zone Vivre et travailler dans l’Ontario francophone : d’Hawkesbury à Cornwall, on vous attend!

Les communautés francophones de l’Ontario regorgent d’opportunités! C’est d’ailleurs pour cette raison que Daniel Pierre Bourdeau, agent de liaison communautaire de l’organisme Élargir l’espace francophone Ontario, est de retour pour une 4e édition à la Foire, accompagné de divers partenaires.

Travail et études

Au-delà des municipalités limitrophes avec le Québec, plusieurs villes ontariennes offrent la possibilité d’étudier et de travailler en français. « Des centres de la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires, les jeunes peuvent effectuer leur parcours scolaire en français », indique M. Bourdeau. Sur le plan de l’emploi, les opportunités sont aussi au rendez-vous. « Comme partout ailleurs au Canada, il y a plusieurs postes à pourvoir. Beaucoup d’entreprises ontariennes recherchent de la main-d’œuvre spécialisée. »

Plus de 15 stands

Si à la première participation d’Élargir l’espace francophone Ontario il n’y avait que 2 stands, force est de constater que l’engouement s’est décuplé comme en témoignent les 15 stands pour cette édition. Convaincu dès le départ par la pertinence d’être présent à la Foire, M. Bourdeau a su démontrer aux partenaires communautaires, au fil des années, l’importance de l’événement. « Dès le lendemain, on le voit sur nos sites Web et nos réseaux sociaux : l’intérêt des gens pour l’Ontario français est là. »

Parmi les organisations qui recrutent à la Foire, six conseils scolaires de l’Ontario, qui à eux seuls ont plusieurs centaines d’emplois à combler, la ville de Cornwall, Assurant, Comtés unis de Prescott et Russell, etc.

Message du président de INEO

Le Salon national de l’éducation est l’allié des jeunes et des adultes en réflexion sur leur orientation ou réorientation académique et vocationnelle.

Pour les élèves du 2e cycle du secondaire et les étudiants au collégial, le Salon national de l’éducation offre l’opportunité de développer une meilleure connaissance de soi et d’aiguiser sa curiosité à l’égard de diverses formations et carrières, bien souvent insoupçonnés.

Le Salon est également un événement taillé sur mesure pour les individus qui ont envie d’explorer de nouveaux horizons professionnels et d’amorcer un retour aux études.

Point de départ d’une visite du Salon, la zone d’accueil offre de courtes visites guidées en petits groupes, un test en ligne pour découvrir son profil et des consultations individuelles avec des conseillers d’orientation et des étudiants en développement de carrière. Se greffent à ses services, un espace d’information sur les études collégiales animé par des aides pédagogiques individuels du réseau collégial ainsi qu’un service de stage en milieu de travail.

Au Salon, des dizaines de secteurs d’activités, de métiers et de professions sont représentés. Un certain nombre de secteur sont particulièrement mis en vedette par le biais de zones carrière thématiques. Ces zones regroupent entre autres des passionnés du bioalimentaire, de la construction, du maritime, de la métallurgie, des ressources naturelles et du Transport.

Venez suivre le Parcours des animations, un circuit dynamique qui inclut plus de 40 activités concrètes et interactives pour découvrir des programmes d’études et des métiers. Notons également que le Salon accueille près de 50 établissements d’enseignement de 13 régions du Québec et 6 établissements de 3 provinces canadiennes, confirmant que le Salon national de l’éducation est l’allié des régions en encourageant la mobilité étudiante.

Quelques 120 exposants et partenaires viennent à la rencontre des visiteurs, jeunes et adultes, et sont enthousiastes à l’idée d’échanger avec eux afin de leur présenter différentes opportunités d’études et de carrière qui s’offrent à eux au Québec, au Canada et à l’étranger.

Bon Salon à tous!

- Daniel Levesque, Président