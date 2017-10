Qu’est-ce qu’un CLOM?

Les cours en ligne ouverts et massifs (CLOM) visent à démocratiser l’enseignement universitaire à l’échelle mondiale. Cette nouvelle manière d’enseigner connaît un succès fulgurant depuis quelques années.

Les CLOM sont des cours en ligne gratuits et ouverts à tous. De nombreuses universités prestigieuses en offrent, comme Harvard, Stanford et Yale. Ils vont du plus général, comme l’introduction aux sciences économiques, au plus spécifique, comme l’optique non linéaire. De plus en plus de cours sont donnés en français, même si la majorité est en anglais.

Le premier CLOM a été donné en 2008, mais c’est à partir de 2012 que le phénomène explose. Cette année-là, deux professeurs de l’université Stanford, Andrew Ng et Daphne Keller, lancent la plateforme en ligne Coursera. Aujourd’hui, Coursera compte cinq millions d’étudiants inscrits à travers le monde et offre plus de 400 cours. De multiples autres plateformes ont depuis été créées.

Afin de pouvoir enseigner à des milliers, voire à des centaines de milliers d’étudiants en même temps, les CLOM sont composés de capsules vidéos et de lectures complétées par de courts tests.

Horaire chargé ou budget serré, difficile d’étudier lorsqu’on est un travailleur. Les CLOM constituent donc une solution idéale pour développer ses connaissances et ses compétences et faire avancer sa carrière.