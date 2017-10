Un exemple de constance

Il y a des athlètes qui savent laisser leur marque au moment opportun. À sa dernière année d’admissibilité avec l’équipe de golf du Rouge et Or de l’Université Laval, Elizabeth Asselin s’est une fois de plus couverte d’honneur, annonçant clairement ses intentions en prévision des championnats canadiens.

En conservant sa couronne de championne provinciale, la golfeuse de Lévis a raflé le titre d’athlète par excellence du RSEQ pour une deuxième année consécutive tout en guidant son équipe vers un autre titre par équipe, à Pointe-Claire. Asselin s’est imposée par deux coups devant sa coéquipière Catherine Gariépy.

« Je me concentrais sur le processus et sur le fait de bien jouer. J’y pensais et je voulais gagner, mais je voulais surtout obtenir les meilleurs scores à chacune de mes rondes. Si je gagnais, j’étais super contente, et je le suis, mais sinon, ce n’était pas plus grave que ça », a résumé l’athlète de 22 ans.

En dépit de leurs succès antérieurs, Asselin et ses partenaires ont adopté une approche différente en vue de la saison avec leurs entraîneurs Élie Anquetil, Mathieu Paradis et Kevin Bergeron. « Depuis environ un an, on a trouvé une façon de fonctionner qui est moins technique, et qui est plus stratégique et mentale. C’est un processus qui a fait que j’étais meilleure sur chaque ronde et à chaque ronde. Puis, avec mon expérience, ç’a fait que j’ai livré la marchandise », a souligné Asselin.

Cap sur les championnats canadiens

Cinquième l’an dernier au rendez-vous national, Asselin visera un podium à l’occasion de son dernier tour de piste universitaire qui aura lieu à la fin mai, en Alberta. Ses ambitions ne sont pas moindres au niveau collectif, s’appuyant sur les performances saisonnières de Gariépy et de l’excellente recrue Noémie Ouellette.

« Je vais arriver encore plus prête et mes scores devraient être meilleurs. Un top 3, ce serait super le fun. En équipe, avec trois joueuses qui jouent du gros golf, c’est réaliste de penser qu’on peut finir troisième après avoir fini quatrième l’an passé. Les trois meilleurs scores par équipe sont comptabilisés, alors il faudra jouer en bas de 80. »

Avant de penser au repos, les troupières lavalloises profiteront encore un peu de la clémence de dame Nature pour peaufiner leur jeu à l’extérieur. « Après, on va guérir de petits bobos et on devrait aller en Floride ou au Mexique durant la relâche », a conclu la capitaine.

