Une Lamborghini très spéciale aperçue à l’aéroport de Montréal

Un internaute a vu une Lamborghini Huracán qui sort vraiment de l’ordinaire à l’Aéroport Montréal-Trudeau.

Non, elle n’était pas dans le stationnement des voyageurs, mais plutôt dans un entrepôt de marchandise.

Les plus observateurs parmi vous auront remarqué qu’il s’agit d’une Lamborghini Huracán Performante. Bien qu’elle soit recouverte d’une bâche, son aileron proéminent ne ment pas. Il s’agit du plus récent taureau de la marque italienne.

Photographiée par Pascal Legault, les photos ont été partagées par la page Spotted Cars Québec. Elle est la toute première à être aperçue à Montréal.

Animée par le même V10 de 5,2 litres que la Huracán régulière, la Performante mise tout, comme son nom l’indique, sur la performance. Le châssis a également été rigidifié pour des raisons évidentes.

Elle développe 631 chevaux-vapeur, soit 58 de plus que la Huracán à laquelle on est habitué.

Si elle est plus performante, c’est aussi grâce au poids qu’on lui a enlevé. En effet, sur la balance, elle affiche près de 41 kilogrammes de moins que la Huracán de base.

En ce qui concerne la vitesse de pointe, elle demeure la même que sur le modèle d’entrée de gamme, soit de 325 km/h. En revanche, la Performante peut toutefois se vanter de boucler le 0-100 km/h plus rapidement, soit 2,9 secondes, contre 3,2 secondes pour la version régulière.

Plus tôt cette année, la Lamborghini Huracán Performante est devenue la plus rapide voiture de production sur le mythique circuit de Nürburgring en bouclant un tour en aussi peu que 6 minutes et 52 secondes. Revoyez ci-dessous la vidéo tournée lorsque le record a été fracassé.