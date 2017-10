Vous pourriez vous rendre dans les plus beaux marchés de Noël d’Europe pour 150 $

On s’excuse de vous parler du temps des Fêtes avant même que vous ayez acheté vos décorations d’Halloween, mais on a une bonne raison.

La compagnie aérienne islandaise à bas prix Wow Air vient d’annoncer une nouvelle promotion.

Elle offre des billets à 149,99 $ - aller simple - vers les villes d’Amsterdam, de Francfort, de Dublin et d’Édimbourg, entre le 1er novembre et le 13 décembre 2017, à partir de Montréal et de Toronto.

Ces quatre villes, comme le souligne Wow Air, offrent toutes des marchés de Noël féeriques. Celui de Francfort, par exemple, attire les foules depuis le 14e siècle!

Fotolia

Les allers à 150 $ sont aussi l’occasion de faire une escale de quelques jours en Islande sans frais aériens supplémentaires.

Instagram / inspiredbyiceland

Pour ce qui est des billets de retour, il est possible d’en dénicher à 219,99 $ (ou plus) sur le site de Wow Air en ce moment. Le prix du voyage aller-retour peut donc vous revenir à environ 370 $ si vos dates sont flexibles.

On vous rappelle toutefois qu’avec cette compagnie, les tarifs comprennent un seul petit bagage de cabine et aucun bagage enregistré. Si vous comptez voyager avec une valise (remplie de cadeaux de Noël dénichés dans un marché, par exemple), il faudra payer un surplus. Différentes options sont proposées en ligne.

Faites vos recherches ici.