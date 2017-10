DUMONTIER, André



À Terrebonne, le 9 octobre 2017, à l'âge de 75 ans, est décédé M. André Dumontier.Il laisse dans le deuil son amour Colette, sa soeur Danièle (Brian), ses enfants et petits-enfants: Lucie, Lyne (Stéphane), Annie (Alexandre), Kevin, Roxanne et Charlie, sa nièce Chantal, ses neveux Eric (Nara) et Charles (Emily), son beau-père Omer, ses belles-soeurs Denise et Sylvie (Daniel), et plusieurs autres parents et amis.Selon les volontés du défunt, il n'y aura pas de service funéraire ni de messe.Il fut confié à la:www.residencefunerairestlouis.ca