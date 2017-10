11 raisons pour lesquelles «L’Académie» va devenir votre nouvelle série préférée

Plusieurs attendaient avec impatience L'Académie, série imaginée par l’auteure jeunesse à succès, Sarah-Maude Beauchesne.

La trame se déroulant au sein d’une école secondaire pour filles nous entraîne dans le quotidien de trois best, Wendy, Agathe et Marie et de leur défi.

Histoire d’amour, revanche, pacte et premières expériences : la vie des pensionnaires de L’Académie n’est pas plate du tout. On a eu la chance de visionner les deux premiers épisodes et on est devenu absolument accro à cette nouvelle série diffusée sur le Club Illico.

Voici 11 raisons pour lesquelles vous allez vous aussi devenir accro à L’Académie

Parce qu'Agathe est une fille forte qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, oh que non!

Capture d'écran / L'Académie

Parce qu’on y montre des histoires amoureuses qui sortent des standards hétéronormatifs et on aime ça.

Parce qu’on se croirait un peu dans Harry Potter (sans le côté magique).

Parce que la squad composée d’Agathe, Marie et Wendy est juste parfaite et elles sont toujours là les unes pour les autres.

Capture d'écran / L'Académie

Parce que la relation entre M. Paul (a.k.a Ron Weasley qui est devenu prof) et Marie risque de se développer au fil des épisodes et prendre une tournure assez croustillante, merci.

Capture d'écran / L'Académie

Parce que la bitch de l’école, Julie Couture, et son chien de poche Jolène sont juste parfaites dans leur rôle.

Capture d'écran / L'Académie

Parce qu’à chaque minute, il y a un nouveau drama.

Capture d'écran / L'Académie

Parce qu’on se demande si les filles vont tenir leur pacte tout au long de l’année scolaire : pas de contact physique, pas de flirt, pas de french. Surtout après l’arrivée des gars au pensionnat.

Capture d'écran / L'Académie

Parce qu’on a vraiment hâte de savoir ce qui est arrivé à Scarlet quand elle était à Sainte-Marie.

Parce qu’à l’Académie, on apprend des affaires ben l’fun comme griller des homards sur le barbecue

Capture d'écran / L'Académie

Parce qu’on se demande vraiment comment la relation entre les filles et les gars va évoluer au sein du pensionnat.

Capture d'écran / L'Académie

Une série à voir absolument sur le Club Illico.