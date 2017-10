CHOQUETTE, Marcelle

(née Pelletier)



Le 6 octobre 2017, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Marcelle Pelletier, épouse de M. Marcel Choquette.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Pascale, Annie (Jose), Joelle (Jean-Pierre), ses petits-enfants Léocadie, Baptiste, Benjamin, Béatrice, Alex, Vincent et Élisabeth ses frères et soeurs Régent (Cécile), Jeannine (Denis), Oliva et Lisette (Gérald), ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 13 octobre 2017 de 10h à 12h, 13h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 14 octobre 2017 de 9h à 11h à la:Funérailles le samedi 14 octobre 2017 à 12h en l'église Immaculée-Conception, 5405 avenue Hémard Saint-Hubert J3Y 3G8.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec.