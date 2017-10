30 choses à savoir sur les 5 nouveaux visages au Conseil des ministres

C’est jour de remaniement ministériel à Québec, alors que le premier ministre Philippe Couillard a présenté la nouvelle mouture – rajeunie – de son cabinet.

Voici ce que vous devez savoir sur les nouveaux visages qui ont intégré le Conseil des ministres, mercredi.

André Fortin

PHOTO DIDIER DEBUSSCHERE

• Député de Pontiac

Ministre des Transports de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports

#1 Né à Quyon le 12 décembre 1981 (35 ans).

#2 Marié à Marlene Floyd. Père de deux enfants: Maëlle et Élodie.

#3 Il détient un baccalauréat en sciences commerciales et une maîtrise en administration des affaires de l’Université d’Ottawa.

#4 De 2004 à 2005, il fut attaché de presse de Jean Lapierre, alors qu’il était ministre des Transports du Canada, et agent de médias au cabinet du premier ministre (2005-2006).

#5 Avant de se lancer en politique, il occupait les fonctions de directeur des relations gouvernementales chez TELUS (2013-2014).

#6 Il a été élu aux élections générales du 7 avril 2014.

Véronyque Tremblay

PHOTO DIDIER DEBUSSCHERE

• Députée de Chauveau

Ministre déléguée aux Transports

#1 Née le 27 janvier 1974 (43 ans).

#2 En couple avec Luc Grenier. Mère de deux enfants.

#3 Diplômée du programme d’études collégiales en Arts et technologie des médias au Cégep de Jonquière.

#4 Elle a oeuvré comme journaliste, chef d’antenne et chef de pupitre notamment à TVA et LCN (Chicoutimi et Montréal), TQS (Québec) et plus récemment au FM93 (Québec).

#5 Elle fut aussi chroniqueuse et blogueuse au Journal de Québec.

#6 Elle a été élue lors de l’élection partielle de Chauveau le 8 juin 2015.

Marie Montpetit

PHOTO JEAN-FRANCOIS DESGAGNES

• Députée de Crémazie

Ministre de la Culture et des Communications

Ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

#1 Née le 6 août 1979 (38 ans).

#2 Elle détient une maîtrise en sciences de l’environnement, spécialisée en santé environnementale de l’Université du Québec à Montréal ainsi qu’un Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion du HEC Montréal.•

#3 Elle est diplômée au baccalauréat en psychologie de l’Université de Montréal et détient un Certificat Lauréat II, études en piano et en chant de l’École de musique Vincent-d'Indy.

#4 Elle cumule plusieurs années d’expérience dans le domaine de la santé et des services sociaux notamment en tant que conseillère à la direction de la main-d'œuvre médicale au ministère de la Santé et des Services sociaux (2014) et à la Fédération des médecins résidents du Québec (2003-2012). Elle occupait des fonctions similaires au Réseau de collaboration de recherche en soins de longue durée, à l’Institut de recherches médicales Lady Davis et au Centre d'épidémiologie clinique et de recherche en santé publique de l’Hôpital général juif de Montréal (2000 à 2003).

#5 Elle fut présidente de la Commission politique nationale du Parti libéral du Québec de 2012 à 2014.

#6 Elle a été élue lors des élections générales de 2014.

Isabelle Melançon

PHOTO SIMON CLARK

• Députée de Verdun

Ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques

#1 Née le 26 juin 1974 (43 ans)

#2 Détient un Baccalauréat en sciences politiques de l’Université de Montréal

#3 Elle fut directrice des communications du Parti libéral du Québec de 2005 à 2007.

#4 Elle a, par la suite, oeuvré au titre de directrice générale des communications et des relations institutionnelles à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC).

#5 Avant de se lancer en politique, elle fut directrice de cabinet d’Hélène David au ministère de la Culture et des Communications puis à l’Enseignement supérieur.

#6 Elle a été élue lors de l’élection partielle du 5 décembre 2016.

Filomena Rotiroti

PHOTO STEVENS LEBLANC

• Députée de Jeanne-Mance–Viger

Présidente du caucus du gouvernement

#1 Née le 17 mai 1974 (43 ans)

#2 Elle a effectué des études en sciences politiques à l’Université Concordia.

#3 Libérale de longue date, elle fut coordonnatrice du parti pour les communautés culturelles (1995-1998), puis attachée politique de 1998-2002 et de 2005 à 2007.

#4 Elle a oeuvré en tant que directrice de cabinet de la ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles (2005-2007) et en tant que directrice de l'ouest du Québec (2007).

#5 Elle s’est impliquée au sein du parti en tant que coordonnatrice pour l’est de Montréal (2002-2003) et à titre d’organisatrice lors des élections générales de 2003.

#6 Élue lors des élections générales du 7 avril 2014.