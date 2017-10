SIMARD, Mariette (Crispino)



À Montréal, le 7 octobre 2017, à l'âge de 86 ans, est décédée Madame Mariette Simard.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Linda Venafro (Angelo) et Deno Crispino (Sylvie), ses petits-enfants: Vanessa (Sébastien), Liza, Samuel et Dominique ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire Saint-François d'Assise Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien E., Montréal,le jeudi 12 octobre 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le vendredi 13 octobre 2017 de 11h à 12h. Les funérailles se tiendront en l'église Saint-Fabien, 6455 rue de Renty, Montréal, vendredi le 13 octobre, à 13h.