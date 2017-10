TURMEL, Lucille



À l’Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe, le 6 octobre 2017, à l’âge de 81 ans est décédée Mme Lucille Turmel, conjointe de M. Léandre Bélisle, demeurant à Ste-Madeleine.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole Poulin (Alex Tang), Jean-Claude Poulin (Micheline Simard) et Denis Poulin, ses petits-enfants, ses beaux-enfants, ses soeurs ainsi que ses beaux-frères, parents et amis.La famille accueillera parents et amis le vendredi 13 octobre 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h à laG. JODOIN INC.25, BEAUREGARDSTE-MADELEINE, QC J0H 1S0450-795-3395www.residencefunerairejodoin.caLes funérailles auront lieu le samedi 14 octobre 2017 à 11h à l’église de Ste-Madeleine. Ouverture des salons samedi dès 9h.