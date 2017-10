PAQUETTE, Claude



À l’hôpital Santa-Cabrini, le 28 septembre 2017, à l’âge de 84 ans, est décédé M. Claude Paquette, époux de feu Mme Carmen Monette.Il laisse dans le deuil ses filles Manon (Serge Bordeleau) et Michèle (Sylvain Pellerin), ses petits-enfants Carl, Félix et Olivier.Il laisse également son frère Jean-Pierre et sa soeur Lucie, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele dimanche 15 octobre 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le lundi 16 octobre dès 9h. Une liturgie sera célébrée lundi à 11h au salon, suivie de l’inhumation au cimetière Saint-Enfant-Jésus, boul. St-Jean-Baptiste à Pointe-aux-Trembles.