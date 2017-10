ROMPRÉ, Gérard



À Terrebonne, le 29 septembre 2017, nous a quittés subitement M. Gérard Rompré, fils de feu Salomon Rompré et de feu Laurence Bacon.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Lise Pothier, ses enfants Michel (Riza) et Joan, ses petits-enfants Tommy et Sandra Lapointe, ses frères et soeurs, Brigitte, Adrien (Claire), Fernande (Pierre), Gilles, Claude (Francine), Jean (Johanne), Monique, Thérèse, Huguette, Claire, Yves, feu Bernard (Louise), ses beaux-frères et belles-soeurs, Gilles Pothier (Claire), feu Claude Pothier (Pierrette), Nicole Mailhot (Michel), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 octobre 2017 de 14h à 16h, à la: