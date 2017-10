LE BLANC, Jean-Paul



À Laval, le 20 septembre 2017, entouré des siens, est décédé Jean-Paul Le Blanc, à l’âge de 96 ans. Il était l’époux de feu Marthe Renaud.Il laisse dans le deuil ses enfants: Gisèle (Robert Perron), Jacques (Denyse Cormier) Monique (feu Jean Plouffe), Claude (Johan Gauthier) et Marie-France (Alain Noël), ses treize petits-enfants et ses neuf arrière-petits-enfants. Il laisse également sa précieuse amie, Pauline Huguet-Latour Dubé, ainsi que de nombreux parents et amis. Il était retraité du Service incendie de Montréal.La famille vous accueillera le samedi 14 octobre de 12h à 16h au complexe funéraireUne cérémonie commémorative suivra à 16h en la chapelle du complexe.L’expression de votre sympathie peut se traduire par des dons à la Fondation Cité de la Santé.