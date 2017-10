BOUCHARD (née LAVOIE)

Lisette



Le 6 octobre 2017, à l'âge de 69 ans, est décédée Lisette Lavoie, épouse de Michel Bouchard.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Sophie et Benoit, ses petits-enfants Maxime, Nicolas et Émile, ses frères et soeurs Paul, Jean, Lucie et Diane, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire aura lieu à 17h au salon.Au lieu de fleurs, un don à la Maison Source Bleue serait apprécié.