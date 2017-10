PICHÉ, Jules



À Longueuil, le 4 octobre 2017, à l'âge de 85 ans, est décédé Monsieur Jules Piché, époux de feu Gisèle Piché.Il laisse dans le deuil ses enfants, Diane (Yvon Miville), Réal (Hélène Bessette) et Denise, ses petits-enfants Johanne (Sébastien), Caroline (Christian), Samuel (Marie-Josée), Jean-François (Vanessa), Jonathan (France), Stéphane (Kathleen) et ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 15 octobre 2017 de 17h à 20h30, au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu le dimanche 15 octobre 2017 à 20h30, en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Pierre-Boucher pour le soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur ou à Diabète Québec serait apprécié en la mémoire de Jules Piché.