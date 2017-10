BEAUCHAMP, Aurèle



À L'Épiphanie, le 6 octobre 2017, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Aurèle Beauchamp, époux de Mme Rollande Caza.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Nancy (Donald), Josée, Patrick (Suzanne), ses petits-enfants Laurent, Alexe, Maude et Gabriel, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé dimanche le 15 octobre de 14 à 17 heures et dès 19 heures. Une cérémonie hommage lui sera rendu ce jour même au:5, RUE LEBLANC, L'ÉPIPHANIE