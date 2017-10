DEMERS, Gilles



Le 5 octobre 2017, à l'âge de 70 ans, est décédé Monsieur Gilles Demers, époux de Mme Lise Prévost.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Éric et Maryse, ses petits-enfants Marylune et Alexiane, ses soeurs et son frère Huguette, Claudette et Alain, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 octobre 2017 de 10h à 11h à l’église Saint-Urbain-Premier, 209 rue Principale, Saint-Urbain-Premier, QC J0S 1Y0.Les funérailles seront célébrées ce même jour à 11h00 à l'église Saint-Urbain-Premier et de là au cimetière Saint-Urbain-Premier.