7 shows à moins de 20$ à voir ce mois-ci

Avoir un petit budget ne signifie pas nécessairement rester chez soi à écouter Netflix tous les jours.

Sortez vos plus beaux souliers de danse, car ce mois-ci vous irez vous «shakez le pompon» sur la musique des groupes émergents de l’heure, et ce, sans vous ruiner. Oh non! Certains de ces spectacles sont même gratuits!

Ça vous laisse donc plus d’argent pour boire une bonne bière en bonne compagnie. On dit ça comme ça...

Voici donc 7 spectacles qui vous couteront moins de 20$ à voir en octobre.

1. Twist et Scented candles

Rendez-vous à la Brasserie Beaubien

Jeudi 12 octobre

10$

2. Beach Fossils

Rendez-vous au Théâtre Fairmount

Vendredi 13 octobre

20$ en avance / 25$ à la porte

3. Seaborne

Rendez-vous au Divan Orange

Mardi 17 octobre

5$

4. Fake Palms

Rendez-vous à la Rockette

Mardi 17 octobre

5$ en avance /7$ à la porte

5. Bad Suns

Rendez-vous à la Sala Rossa

Mardi 24 octobre

20$ en avance / 25$ à la porte

6. U.S Girls

Rendez-vous à la Sala Rossa

Dimanche 29 octobre

15$ en avance / 20$ à la porte

7. Lancement de l’album de Lydia Sutherland

Rendez-vous à la Sala Rossa

Lundi 23 octobre

Gratuit

Mention spéciale

Japandroids et Cloud Nothings

Rendez-vous au Théâtre Corona

Samedi 21 octobre

28$ en avance / 33$ à la porte