CHANDONNET (LEMAY)

Louiselle



De Boucherville, le 10 octobre 2017, à l’âge de 90 ans, est décédée Mme Louiselle Lemay, Filles d’Isabelle, Cercle Monseigneur Poissant de Boucherville, épouse de feu Gérard Chandonnet.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierrette, Gérald, Gilles, Jean-Yves, Michelle, Richard, Serge, Claude, Guylaine et leur conjoint(es), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses soeurs Marie-Berthe et Rose-Marie, son frère Gaston, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, nièces ainsi que d’autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 14 octobre à compter de 13h30 en l’église Sainte-Famille de Boucherville. Les funérailles, en présence des cendres, auront lieu le même jour à 14h30 en l’église Sainte-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville et de là au cimetière de Boucherville.BOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-094