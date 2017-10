BROUSSEAU, Jean-Guy



À l’Hôpital Notre-Dame, le 26 septembre 2017, à l’âge de 79 ans, est décédé M. Jean-Guy Brousseau, de St-Michel, conjoint de Mme Marie-Paule Roy.Outre sa conjointe, il laisse le dans le deuil son fils Alain (Julie), sa belle-fille Caroline (Serge) et leurs enfants Xavier, Camille, Simon et Evelyne, son petit-fils Tristan, ses frères et soeurs Lise, Louise, Denis (Jyceline), Richard (Odile), René, Gilles (Louise) et Jacques, ses beaux-frères et sa belle-soeur: Jean-Pierre (Louise), Solange, feu François (Gisèle) et Maurice, ses neveux et nièces ainsi que d’autres parents et amis.Il a été confié au:58, RUE PERRASST-RÉMI, QC J0L 2L0Tel : 450-632-1515La famille y accueillera parents et amis le samedi 14 octobre 2017 de 10h à 14h, suivi des funérailles à l’église paroissiale.En guise de sympathie, vous pouvez faire un don à la Société canadienne du cancer.