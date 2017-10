MARTIN, Serge C.



À Montréal, le 24 septembre 2017, est décédé à l'âge de 71 ans, M. Serge C. Martin, époux de Mme Gisèle Saucier, de Montréal.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Daniel (Shelley et sa mère), sa petite-fille Elise, ainsi que plusieurs frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, autres parents et ami(e)s.La famille accueillera parents et ami(e)s à la140 ST-AIMÉ, LOUISEVILLETél.: 819-228-4822 - Téléc.: 819-228-3653Courriel: condoleances@richardphilibert.caSite internet: www.richardphilibert.cale samedi 14 octobre 2017 à partir de 9h30, suivi de la liturgie en la chapelle de la maison funéraire à 12h. L'inhumation suivra au cimetière de Louiseville.Des dons à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (soins palliatifs Pavillon Rosemont) seraient appréciés.