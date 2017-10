JOANNETTE PATENAUDE

Laurette



À Greenfield Park, le 5 octobre 2017, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Laurette Joannette, épouse de feu M. Louis-Philippe Patenaude, résidant à Candiac et autrefois de Beauharnois.Elle laisse dans le deuil sa fille Louise (Raymond Plasse), ses petits-enfants Martin Plasse et Mathieu Plasse (Émilie Caron-Caplette), son arrière-petite-fille Chloé Plasse, ses neveux et nièces Pierrette Brisson, Christiane Brisson Carrier et Jacques Brisson ainsi que parents et amis.Exposée le samedi 14 octobre de 8h30 à 10h45 au salon funéraire585, RUE ELLICEBEAUHARNOIS, QC450 373-3636 www.jalarin.comLes funérailles suivront à 11h en l'église St-Clément, 183, chemin St-Louis, Beauharnois. Inhumation au cimetière St-Clément.