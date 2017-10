BÉLANGER, Yvon



C'est avec regret que nous annonçons le décès d'Yvon Bélanger, époux de Marylin Scott, survenu le 4 octobre 2017.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses soeurs Huguette Tassé et Denise Bélanger, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire St-François-d'Assise/Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien est, Montréal,dimanche le 15 octobre 2017 de 13h à 16h suivies d'une cérémonie en la chapelle du complexe à 16h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de cardiologie de Montréal.