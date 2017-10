Annick Guérard nommée chef de l’exploitation de Transat

MONTRÉAL – Annick Guérard deviendra chef de l’exploitation de Transat à compter du 1er novembre prochain, a annoncé l’entreprise québécoise mercredi.

Actuellement présidente et directrice générale de Transat Tours Canada, Mme Guérard dirigera dorénavant toutes les opérations liées aux activités de voyage de Transat et de la compagnie aérienne Air Transat, a précisé la direction, par communiqué.

«La nomination d'Annick Guérard à ce nouveau poste est un grand pas en avant pour l'entreprise. C'est une nouvelle génération qui achève de se préparer à accéder aux commandes», a dit Jean-Marc Eustache, président et chef de la direction.

«Au cours de ses 15 années chez Transat, Annick a acquis une connaissance fine des rouages de l'entreprise et de l'industrie touristique et aérienne. Ses cinq dernières années à la tête de nos activités de voyagiste et de distribution l'ont bien préparée à ses nouvelles fonctions. Dans son nouveau rôle, Annick mettra à profit ses qualités de vision et de leadership, ainsi que sa passion pour le service à la clientèle et l'efficacité opérationnelle, pour construire le succès des années à venir.»