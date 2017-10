CHABOT DENISCHUCK, Doris



De Saint-Joseph-du-Lac, le 29 septembre 2017 à l’âge de 75 ans, est décédée Mme Doris Chabot, épouse de feu Henri Denischuck et soeur de feu Henri Chabot.Elle laisse dans le deuil son frère Roland Chabot (Rose Anne Langevin), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 octobre de 14h à 17h au complexe funéraire:SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu à 16h30 au salon même, suivi de la mise en columbarium.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par une rose que vous pourriez déposer près de l’urne.