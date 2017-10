LEMIEUX , Jean-Marc



À Laval, le 9 octobre 2017, à l’âge de 84 ans, est décédé M. Jean-Marc Lemieux, époux de feu Mme Yolande Beaudoin.Il laisse dans le deuil ses enfants Carole (Jean-Louis Chiasson), Guy (Marie-Josée Gagnon) et Robert (Caroline Greffe), ses petits-enfants Raphaël, Valérie, Maxime, Jessica et Catherine, ses arrière-petits-enfants Khaliam, Léanne, son frère Maurice, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au:édifice à l'arrière du complexe funérairele vendredi 13 octobre 2017 de 13h à 21h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 16h30.Des dons à la Maison de Soins Palliatifs de Laval seraient appréciés.