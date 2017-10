BEAUREGARD, Gilles



À l'Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, le 2 octobre 2017, est décédé à l’âge de 83 ans, M. Gilles Beauregard, époux de Mme Marie-Paule Malo, demeurant à Calixa-Lavallée.Il laisse dans le deuil ses enfants Yves et Claire, ses frères et soeurs: feu Colette (feu Claude Dufort), Suzanne (feu Gabriel Larose), Liette (Germain Haman), feu Jean (Denise Archambault), feu André (Agathe Laplante), Léon (Lucille Malo), Paul (Cécile Gaudette), Pierre (Nicole Tétreault), Yvan (Claude Estela), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Malo, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et ami(e)s à la:4, RUE ST-ANDRÉVERCHÈRESle samedi 14 octobre à compter de 9h. Suivront les funérailles à 11h, en l’église Ste-Théodosie de Calixa-Lavallée et l’inhumation au cimetière paroissial.S. JACQUES & FILS INC.VERCHÈRESTél: 450-583-3511