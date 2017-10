«Ce serait injuste d’abandonner»

Éliminés avec deux matchs à jouer, les joueurs de l’Impact vont devoir puiser dans leurs réserves de fierté pour finir la saison sur une bonne note.

« Qu’on soit au haut du classement ou au bas, on joue toujours par fierté, pas seulement pour soi-même, mais aussi pour le gars à côté de soi et pour les amateurs », insiste Evan Bush.

« Ça serait injuste d’abandonner, il y a beaucoup plus de gens impliqués que seulement nous. »

Le gardien de 31 ans a de quoi parler puisque dans les derniers matchs, même si tout était contre l’équipe, il a été l’un, sinon le meilleur joueur de l’équipe, réalisant plusieurs arrêts qui gardaient de minces espoirs en vie.

Honneur

Un autre vétéran, Hassoun Camara, parle pour sa part d’honneur.

« Quand on est un athlète, on a à cœur de bien faire et de gagner. Il n’y a plus d’enjeu pour les séries, mais il en reste un pour l’honneur et pour bien figurer dans cette fin de saison. »

On se doute bien que le boulot de Mauro Biello est loin d’être évident dans ce contexte. L’entraîneur-chef en appelle à la fierté de jouer pour le club et la ville.

« On a tous un travail à faire, on est payé pour ça. On doit toujours respecter le maillot et la ville qu’on représente. Il faut être professionnel même dans les moments difficiles. »

Le sourire

Ayant une bonne nature, Camara assure qu’il n’a pas connu de perte de vitesse malgré la situation.

« Je viens avec le sourire tous les matins. C’est sûr que l’atmosphère est difficile, l’environnement est hostile parce qu’on n’a tout simplement pas rempli l’objectif cette année, mais on reste des athlètes professionnels. »

Pour Bush, c’est surtout le travail périphérique qui est plus pénible.

« C’est surtout hors du terrain que la motivation décline, mais quand on se retrouve sur le terrain, l’esprit compétitif l’emporte surtout en situation de match. »

Pas d’évaluation

Maintenant que l’élimination est confirmée, Bush assure que l’évaluation n’est pas encore commencée. Ou plutôt qu’elle se poursuit.

« L’évaluation se fait sur le cours de la saison. Si on base des décisions sur les deux derniers matchs, les neuf derniers mois n’auront servi à rien.

«Chaque fois qu’on saute sur le terrain, on est en audition. Tout revient à la fierté et à l’honneur. »

L’analyse est un processus continuel, selon le gardien de but.

« Tout au long de la saison, on essaie de comprendre ce qui va bien et ce qui va mal. On ne peut pas seulement utiliser les huit à dix semaines de l’entre-saison pour trouver des réponses. »

Jouer les trouble-fête

L’un des petits plaisirs de l’Impact à court terme pourrait être de gâcher la fin de saison du Toronto FC, qu’il visitera dimanche.

En effet, les Torontois espèrent encore battre le record de 68 points dans une saison établi par le Galaxy de Los Angeles en 1998. Toronto cumule 65 points avec une possibilité d’amasser six autres points d’ici à la fin de la saison régulière.

« Il leur manque encore quatre points pour établir le record de la meilleure saison. Si on pouvait les empêcher de l’atteindre, ça serait une source de fierté », reconnaît Evan Bush avec un sourire en coin.

« C’est sûr que si on peut jouer les trouble-fête dans la mentalité de Toronto, couper un peu leur élan, on ne va pas s’en priver », a ajouté Hassoun Camara.

Petite vengeance

L’Impact, qui a battu Toronto 5 à 2 au BMO Field il y a quelques semaines, savourerait une petite vengeance en l’emportant à nouveau ce week-end.

« Je ne sais pas si ce serait une vengeance en regard des séries de l’an passé, mais je me souviens de 2014 où nous étions sortis de la course depuis le milieu de la saison », a rappelé Bush.

« Au moment de les affronter, ils devaient l’emporter pour avoir une chance de faire les séries et nous avons soutiré un verdict nul. Ils auraient été éliminés plus tard dans la journée, mais on a tiré de la fierté de les mettre hors de combat. »

Volonté

Hassoun Camara a insisté sur la volonté de gagner en se rendant dans la capitale ontarienne.

« On va aller à Toronto avec la volonté de gagner, la détermination sera là. Ce sont des matchs à part, il y a la volonté de montrer sa suprématie sur l’autre équipe. »

Quant à Mauro Biello, il estime que le simple fait de jouer contre la meilleure formation de la MLS devrait suffire.

« Quand t’as la chance de jouer contre la meilleure équipe dans la ligue, c’est quelque chose que les joueurs vont savourer pour démontrer qu’on peut les battre. »