BEAUMONT, Hélène



De St-Eustache, le 8 octobre 2017, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Hélène Beaumont, épouse de feu M. Raymond Perron.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pascale (Philippe) et Martin, ses petits-enfants Frédéric (Nathalie), Alexandre et Priscilla (Pierre-Olivier), ses arrière-petits-enfants Élyann et bébé Perron, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:146, RUE ST-LOUIS, ST-EUSTACHEle jeudi 12 octobre de 19h à 21h. Une réunion de prières aura lieu le jour même, au salon, à 20h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'hôpital de Saint-Eustache.