D’AOUST, Gaston



À Coteau-du-Lac, le 8 octobre 2017, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Gaston D'Aoust, époux de Mme Irène Jeannotte, résidant à Les Coteaux.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Jo-Ann (Michel), sa petite-fille Fanny, sa belle-fille Lise (Walter) et ses petits-enfants Mélanie, Caroline et Mathieu, son arrière-petit-fils Brady, son beau-fils André et sa fille Katherine, ses soeurs Alice (Normand) et Gisèle (André), ses belles-soeurs Marthe (Gilbert) et Simone ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 octobre de 10h à 11h en l'église Sainte-Marie-du-Rosaire, 183, rue Principale, Les Coteaux, suivi des funérailles à 11h, sous la direction funéraire de317, RUE VICTORIASALABERRY-DE-VALLEYFIELD(450) 373-3636 www.jalarin.com