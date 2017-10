CHOQUETTE, Marie-Marthe



À l’hôpital Sacré-Coeur de Montréal, est décédée subitement, le 10 octobre 2017, à l’âge de 80 ans, Marie- Marthe Choquette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marco, Carole (Serge), Marcel (Sylvie) et Martine, ses petits-enfants David (Caroline), Jessica (Jonathan), Maude (Jameson) et Marcel Jr (Julie), ses arrière-petits-enfants Lyanne, Ariel et Wyatt, sa soeur Denise ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 14 octobre 2017 de 14h à 20h au complexeUne cérémonie aura lieu au même endroit à 20h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l’hôpital Sacré-Coeur de Montréal seraient appréciés.