Debbie Lynch-White fait ses adieux à Nancy Prévost dans «Unité 9»

ATTENTION. Cet article contient des divulgâcheurs [spoilers].

Choc total pour les spectateurs d’Unité 9. L’IPL Nancy Prévost a succombé à ses blessures lors du dernier épisode, diffusé hier sur les ondes de Radio-Canada.

Sur Facebook, Debbie Lynch-White a officiellement accroché son costume carcéral et a adressé un touchant message à ceux et celles qui ont suivi l’évolution de son personnage au cours des six dernières saisons.

«Merci à l'auteure, aux producteurs, au réalisateur pour la confiance. Merci à mes magnifiques et si généreux collègues acteurs et actrices qui ont tout de suite fait une grande place à la petite nouvelle que j'étais il y a six ans et qui m'ont accueillie si chaleureusement. Merci à chaque membre de l'équipe technique dont vous ne soupçonnez pas l'ampleur de la charge de travail qu'ils exécutent à bout de bras et avec tout leur cœur», écrit la comédienne.

«Unité 9 a été mon école après l'école, là où j'ai continué d'apprendre à chaque jour ce beau métier. Je vous serai toujours reconnaissante, chère équipe, de m'avoir donné la chance de vieillir et évoluer avec la belle et complexe Nancy», poursuit Debbie.

«Et surtout, merci à vous cher public de m'avoir adoptée dans votre salon tous les mardis et nous avoir fait une place dans votre coeur à Nancy et à moi! C'est grâce à vous si on est là et c'est pour vous qu'on fait ça!», conclut-elle.

Sans surprise, le départ de l’IPL a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Plusieurs soulignent le travail irréprochable de la comédienne et soulignent que la télésérie ne sera plus la même sans elle.