GÉLINAS (née Bonin), Thérèse



À Montréal, le mercredi 4 octobre, est décédée Thérèse Bonin, veuve de Joseph-Élie Gélinas.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Louis (Francine Dufort), Claude (Louise Billard) et Carole (Réal Robillard), ses trois petits-enfants Pierre, Claudine et Benoit, ses quatre arrière-petits-enfants Juliette, Anne, Lorie et Félix, ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis. Elle est partie rejoindre sa petite-fille Sophie.La famille recevra les condoléances au complexe:le lundi 16 octobre dès 10h. Une cérémonie commémorative sera célébrée en la chapelle du complexe à 13h30. L’inhumation suivra au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges (4601, ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal, QC H3V 1E7).