WILLIAMS, Marius



Le 6 octobre 2017, à l’âge de 91 ans, est décédé M. Marius Williams, époux de Mme Simonne Daniel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Sylvie), Robert (Sylvain), Ginette (Johanne) et Sylvie (Robert), sa petite-fille adorée Roxanne, son frère Claude et sa soeur Jeannine, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle dimanche 15 octobre 2017 dès midi. Une liturgie suivra à 15h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôpital Honoré-Mercier.