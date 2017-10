BARBEAU (née BLOUIN)

Madeleine



Le 8 octobre 2017, à l’âge de 89 ans, est décédée Madeleine Blouin, veuve de René Barbeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Danielle (Gaétan), Régent (Manon) et Jocelyn, ses neuf petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants, sa soeur Yolande ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le jeudi 12 octobre 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le vendredi 13 octobre 2017 de 9h à 10h30 au complexe:Les funérailles auront lieu le vendredi 13 octobre 2017 à 11h en l’église St-Elzéar, 16, boul. St-Elzéar est, Laval.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Cité de la Santé seraient appréciés.