JOANNIDES, Kharalambos



C’est avec une très grande tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Kharalambos Joannides, survenu entouré de ses proches, à Montréal, le 5 octobre 2017, à l’âge de 74 ans. Il a été précédé par son épouse bien-aimée France Davidson.Il laisse dans le deuil ses filles Olga, Nadia (Benoit) et Melissa (Woodmy), ses petits-enfants Elie, Kassandra, Brandon, Shayne, Zïa, Mykoïan et Kayliah ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances à la:le dimanche 15 octobre 2017 de 12h à 16h. Une cérémonie laïque suivra dès 16h, dans la salle de célébration de la résidence funéraire.