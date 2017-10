BÉNARD, Marcel



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Marcel Bénard, le 6 octobre 2017, à l’âge de 90 ans.Il laisse dans deuil sa fille Linda (Sylvain), ses deux petits-enfants Mathieu et Stéphanie, sa soeur Solange Bénard Marchand, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 13 octobre 2017 de 16h30 à 18h30, suivi d’une cérémonie à 18h30 au:1297 CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONT, QUÉBEC, H2V 2P9514 279-6540www.cimetieremontroyalcem.comLa famille tient à remercier Sandra St-Jean de la Clinique d’insuffisance cardiaque de l’Hôtel-Dieu pour son soutien et dévouement.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation PalliAmi de l’Hôpital Notre-Dame serait grandement apprécié.