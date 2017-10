SAUVAGEAU (née FOURNIER)

Andrée



À Montréal, le 6 octobre 2017, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Andrée Fournier, épouse de feu M. Marcel Sauvageau.Elle laisse dans le deuil ses filles Josée et Sylvie Sauvageau (Daniel Turgeon), son petit-fils Alexandre, ses frères Roger et Pierre Fournier, parents et amis.La famille recevra les condoléances au:Stationnement de l'église(Notre-Dame et Georges-Bizet, Mtl)le vendredi 13 octobre à compter de 18 heures. Une liturgie de la Parole, sera célébrée sur place, à 20h30.Tous messages de sympathie pourront se traduire par un don à la Fondation Oasis de Paix de l'hôpital Marie-Clarac.