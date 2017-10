Facebook et Instagram en panne

Non, ce n’est pas seulement vous: les plateformes Instagram et Facebook sont en panne depuis un peu plus d’une heure.

Selon Outage Report, la panne toucherait surtout les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada.

Les utilisateurs touchés sont incapables d’écrire des commentaires sur Facebook. Certains disent ne pas être en mesure de mettre à jour leur fil de nouvelles, ou d’accéder à Messenger.

Pour plusieurs utilisateurs, il est impossible de faire des publications à partir d’une page Facebook. Nous avons testé avec l’application Pages sur Android aussi, qui ne fonctionne pas non plus.

Sur Instagram, certains utilisateurs ne sont pas en mesure de voir leur fil.

Facebook n’a pas fait de commentaire concernant cette panne.