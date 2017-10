Granby : des locataires incommodés à la suite d’un incendie

Des locataires de Granby en Montérégie disent éprouver des problèmes de santé depuis qu'une partie de leur immeuble à logements a été incendiée le 21 septembre dernier.

Les flammes s’étaient déclarées dans un appartement du 1160, rue Simonds Sud. Un chaudron oublié sur la cuisinière a provoqué l'incendie qui a jeté 11 familles à la rue. Pourtant, 14 autres foyers ont reçu l'approbation pour demeurer dans l'immeuble. Mais voilà que 3 semaines après le sinistre, les décombres jonchent toujours le sol, les meubles calcinés sont demeurés sur place et même les réfrigérateurs sont pleins et dégagent de fortes odeurs.

«Plus ça va et plus j'ai mal à la gorge. C'est comme une boule qui reste prise. Tout ça avec des maux de tête et des maux de cœur», a dit un des locataires et concierge de l'immeuble, Guy Lafond.

Selon TVA Nouvelles, le propriétaire de l'immeuble attendrait le feu vert de son assureur pour procéder au nettoyage.

Pendant ce temps, les autorités de la santé publique de l'Estrie enquêtent après avoir reçu la plainte des citoyens.