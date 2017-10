Je sors, je reste

JE SORS :

- CIRQUE

Won’Ma Afrique

Photo courtoisie

Won’Ma Afrique veut dire Notre Afrique ; c’est ce que l’on découvre à travers la danse traditionnelle africaine combinée aux arts circassiens nord-américains. Les huit acrobates vous en mettront plein la vue au son de la musique kora et des rythmes explosifs du djembé de la Guinée. *Débute ce soir à 19h30 au Centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce

- VERNISSAGE

Les Siècles

Photo courtoisie

Le photographe montréalais Nicolas Ruel présente son exposition Les Siècles, qui convie les visiteurs à voyager dans le temps et dans le monde, à travers une série de photos captées à Rome, Milan, New York et Pompéi. L’artiste utilise aussi une technique d’impression sur acier inoxydable et sur bronze, qui ajoute une dimension sculpturale. *Débute ce soir à 17h00 à la Galerie de Bellefeuille

- CONCERT

The British Show- Le roadtrip musical

Photo courtoisie

Le chroniqueur musical Mike Gauthier se transforme en metteur en scène et a mis sur pied un roadtrip musical, qui met en vedette les grandes vedettes britanniques. Des Beatles à Elton John, passant par Amy Winehouse et Adele, les interprètes vous feront revivre les moments musicaux historiques qui ont à tout jamais marqué le monde. *Débute ce soir à 20h00 au Théâtre Saint-Denis 2

- HUMOUR

Zap 21

Photo courtoisie

Les Zapartistes sont composés de quatre gars, auteurs, comédiens et universitaires qui dans l’humour, font une revue du 21e siècle. Depuis l’an 2000, il s’en est passé des choses : succès et déceptions. La politique fait bien sûr partie des sujets chouchous du groupe humoristique qui se considère comme des gauchistes et indépendantistes. *Débute ce soir à 20h00 au Club Soda

- CONCERT

Paramore – Tour Two

Photo courtoisie

Le groupe rock américain, formé de la chanteuse Hayley Williams, le guitariste Taylor York et le batteur Zack Farro, lance la sortie de leur cinquième album AFTER LAUGHTER et en profite pour présenter la tournée Tour Two. Leur single Hard Times cartonne avec plus de 25 millions de vues sur YouTube. La formation nous rappelle le band No Doubt, mais en version 2.0. *Débute ce soir à 19h30 au Théâtre Saint-Denis 1

JE RESTE

- LIVRE

Veux-tu dîner avec moi?

Photo courtoisie

Le nouveau thriller de Maxime Morin vous donnera des frissons jusqu’à la fin. On y raconte l’histoire de Maxence Verlomme, un ex-enquêteur qui a pris une pause, pour prendre soin de sa femme, atteinte d’un cancer incurable. Le jour des funérailles de celle-ci, Maxence se fait enlever par des ravisseurs dans un bus, avec huit autres otages. C’est le début d’une cavale qui peut se terminer avec rédemption ou la mort. *Sortie le 11 octobre

- DVD

Mal de pierres

Photo courtoisie

L’actrice française Marion Cotillard interprète le rôle de Gabrielle, une jeune femme ayant grandi dans la bourgeoisie agricole. Née à une époque où les femmes sont destinées à s’occuper d’un foyer, ses parents donnent sa main à José, un ouvrier qu’elle affirme ne pas aimer. La voyant malheureuse et la croyant folle, ses parents et son mari l’envoient dans une cure thermale pour un mal de pierres. C’est là qu’elle fera la connaissance d’André... *Sortie le 10 octobre

- TÉLÉ

Une année chez les Groulx

Photo courtoisie

Les familles nombreuses existent-elles encore au Québec? En s’immiscent dans la vie de la famille Groulx, on peut croire que oui. La série documentaire suit la vie du clan composé de neuf enfants âgés entre quelques mois et 15 ans et les parents. Huit épisodes de 60 minutes nous ouvrent sur leur quotidien, disons peu banal. *Débute ce soir à 20h00 sur les ondes de Canal Vie

Coup de cœur d’Anne-Lovely

LIVRE : On flushe...pis on recommence! (En théorie)

Photo courtoisie

Si vous aimez la littérature chick lit, il vous faut lire le nouveau roman On flushe...pis on recommence, qui raconte l’aventure de la jeune trentenaire Samuelle Villeneuve-Saint-Jean, qui sur un coup de tête, décide de repartir à zéro. Elle lâche son petit boulot pas trop stimulant, pour se réinscrire à l’Université de Sherbrooke. De plus, elle quitte une relation qui ne fonctionnait plus trop... Elle troque sa vie paisible et sa maison pour des initiations d’étudiants et un appartement miteux. Ce livre nous fait réfléchir dans l’humour et dans la simplicité. Peut-on vraiment recommencer lorsqu’on a 30,40 ou 50 ans? *Sortie le 11 octobre